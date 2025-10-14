В Петергофе мигранты похитили мужчину и потребовали выкуп в 200 тысяч рублей

14 октября 2025, 09:33

Фото: iStock/Vladimir Drozdin

В Петергофе четверо мигрантов напали на местного жителя, похитив его и требуя деньги. Инцидент произошел на улице Халтурина, когда группа мужчин подкараулила свою жертву, избила и затолкала в машину. Об этом сообщает прокуратура региона.