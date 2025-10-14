В Петергофе мигранты похитили мужчину и потребовали выкуп в 200 тысяч рублей
В Петергофе четверо мигрантов напали на местного жителя, похитив его и требуя деньги. Инцидент произошел на улице Халтурина, когда группа мужчин подкараулила свою жертву, избила и затолкала в машину. Об этом сообщает прокуратура региона.
Пострадавшего увезли в квартиру на проспекте Стачек. Там преступники потребовали от него 200 тысяч рублей. К счастью, местный житель стал свидетелем происшествия и сообщил о случившемся в полицию.
Правоохранительные органы задержали похитителей на следующий день. В отношении них открыли уголовное дело по статьям о похищении человека и вымогательстве с применением насилия. Обвинения уже предъявили, а материалы дела передали в суд для дальнейшего рассмотрения.
