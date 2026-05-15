Минимум 30 человек пострадали при утечке химикатов на предприятии в Нюрнберге
Как минимум 30 человек пострадали при утечке химикатов на предприятии в Нюрнберге. Двое из них находятся в критическом состоянии, пишет газета Bild со ссылкой на Баварский Красный Крест.
Инцидент произошел около 11:30 по местному времени на улице Турн-и-Таксис в районе Шафхоф. На место прибыли многочисленные сотрудники пожарной службы, скорой помощи и полиции. По данным пожарных, c последствиями одновременно боролись около ста спасателей. В качестве меры предосторожности всех находившихся в комплексе зданий эвакуировали.
По информации экстренных служб, 20 человек получили легкие травмы, еще восемь — травмы средней степени тяжести. Всего в больницы доставили 17 пострадавших. Около 90 человек получили медицинскую и психологическую помощь на месте.
Выделившиеся вещества не вышли за пределы здания, угрозы для населения нет. Какие именно химикаты стали причиной аварии, пока остается неясным. Известно, что предприятие регулярно работает с химическими веществами.
