В кафе Подмосковья произошел пожар: есть пострадавшие

16 ноября 2025, 22:13

МЧС: в подмосковном Видном произошел пожар, пострадали два человека

Фото: istockphoto/Kara Capaldo

В подмосковном Видном в результате пожара в кафе два человека получили травмы, ещё двое погибли. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главное управление МЧС по Московской области.