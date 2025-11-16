В кафе Подмосковья произошел пожар: есть пострадавшие
МЧС: в подмосковном Видном произошел пожар, пострадали два человека
В подмосковном Видном в результате пожара в кафе два человека получили травмы, ещё двое погибли. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главное управление МЧС по Московской области.
По данным ведомства, сообщение о возгорании на улице Вокзальная поступило в субботу в 21:49. Пожар ликвидировали в ночь на 16 ноября.
Главное следственное управление СК России по региону начало проверку. В качестве предварительной версии рассматривается неисправность электропроводки.
На месте провели осмотр, изъяли токопроводник, назначили экспертизы. По результатам проверки примут процессуальное решение.
