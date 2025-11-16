В ФРГ отменили скандальный аукцион по продаже вещей узников концлагерей

16 ноября 2025, 22:34

В ФРГ отменили скандальный аукцион по теме холокоста

Фото: istockphoto/Foremniakowski

В Германии отменили скандальный аукцион, связанный с холокостом, который должен был пройти в Нойсе 17 ноября. Об этом сообщает The Guardian.





По данным издания, глава аукционного дома уведомил об отмене начальника Государственной канцелярии федеральной земли Натанаэля Лимински. Лоты, относящиеся к узникам концлагерей, более недоступны для онлайн‑предпросмотра.



Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль резко раскритиковал мероприятие.





«Это просто неприемлемо, и должно быть ясно, что у нас есть этические обязательства перед жертвами, чтобы не допускать подобных случаев», — сказал дипломат.