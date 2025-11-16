В ФРГ отменили скандальный аукцион по продаже вещей узников концлагерей
В Германии отменили скандальный аукцион, связанный с холокостом, который должен был пройти в Нойсе 17 ноября. Об этом сообщает The Guardian.
По данным издания, глава аукционного дома уведомил об отмене начальника Государственной канцелярии федеральной земли Натанаэля Лимински. Лоты, относящиеся к узникам концлагерей, более недоступны для онлайн‑предпросмотра.
Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль резко раскритиковал мероприятие.
«Это просто неприемлемо, и должно быть ясно, что у нас есть этические обязательства перед жертвами, чтобы не допускать подобных случаев», — сказал дипломат.
