Сборщики мёда спасли товарища из лап тигра, поколотив хищника палками
В мангровом лесу Сундарбан в Индии на сборщика мёда напал тигр. Об этом сообщает The Daily Star.
Согласно материалу, 48-летний Бабул Гази вместе с десятью другими людьми получил разрешение на сбор дикого мёда. Когда участники группы осматривали деревья в поисках ульев, Гази вышел чуть вперёд, и на него из-за кустов набросился тигр.
Остальные сборщики мёда не испугались, схватили палки и начали колотить ими хищника. Тот не хотел отпускать свою «добычу», но примерно через пятнадцать минут сдался и выпустил мужчину. Раненого Гази перенесли к границе леса, где ему оказали первую помощь. Затем мужчину отвезли в больницу — он получил серьёзные травмы, но выжил.
