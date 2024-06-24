Минимум два человека погибли во время пожара во Фрязино

Фото: istockphoto/Distortion Media
В жилом доме в Подмосковье произошел пожар, в результате которого погибли минимум два человека.
Как сообщает Telegram-канал Shot, инцидент произошел во Фрязино.
Один из погибших попытался спастись, выпрыгнув из окна, другой упал, уже получив критические ожоги.
Второй взрыв прозвучал в здании, и площадь возгорания достигла 4000 квадратных метров.
Еще двое, находившиеся внутри здания, предположительно, тоже погибли.
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Один из погибших попытался спастись, выпрыгнув из окна, другой упал, уже получив критические ожоги.
Второй взрыв прозвучал в здании, и площадь возгорания достигла 4000 квадратных метров.
Еще двое, находившиеся внутри здания, предположительно, тоже погибли.
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Артем Кузьмин