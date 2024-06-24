В Шотландии произошел сильный пожар на промышленном объекте

Вечером 23 июня вооруженные террористы совершили атаку на города в Республике Дагестан, боевики обстреляли пост ДПС в Махачкале, а также напали на синагогу и православный храм в Дербенте. ​О ликвидации боевиков и последствиях их ​теракта – в материале «Радио 1».