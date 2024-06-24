В Шотландии произошел сильный пожар на промышленном объекте

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В Шотландии недалеко от города Глазго произошел сильный пожар на промышленном объекте. Об этом информирует издание The Scottish Sun.
Уточняется, что на месте происшествия слышны взрывы. По предварительным данным, пострадавших нет.
Как сообщил изданию местный житель, площадь возгорания стремительно увеличивается. При этом экстренным службам не удается ликвидировать пожар.
Ранее сообщалось, что врыв произошел на предприятии по производству алюминия в городе Больцано на севере Италии. В результате происшествия пострадали не менее шести человек. Примечательно, что в тот же день, 21 июня, произошло массовое отключение электричества на части территорий Черногории, Боснии и Герцеговины и Хорватии, а также Албании из-за аварии электрораспределительных сетей.
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Как сообщил изданию местный житель, площадь возгорания стремительно увеличивается. При этом экстренным службам не удается ликвидировать пожар.
Ранее сообщалось, что врыв произошел на предприятии по производству алюминия в городе Больцано на севере Италии. В результате происшествия пострадали не менее шести человек. Примечательно, что в тот же день, 21 июня, произошло массовое отключение электричества на части территорий Черногории, Боснии и Герцеговины и Хорватии, а также Албании из-за аварии электрораспределительных сетей.
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Екатерина Коршунова