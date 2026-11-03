Минимум три летевших в Россию самолёта развернулись обратно в Турцию

03 ноября 2026, 01:39

Фото: iStock/dongfang zhao

Минимум три самолёта, которые летели в Россию, развернулись обратно в Турцию, ещё не менее пяти бортов приземлились в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости.