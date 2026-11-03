Минимум три летевших в Россию самолёта развернулись обратно в Турцию
Минимум три самолёта, которые летели в Россию, развернулись обратно в Турцию, ещё не менее пяти бортов приземлились в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости.
Поздним вечером 2 ноября в Telegram-канале «Говорит Росавиация» появилась информация о том, что в столичном аэропорту Внуково вводятся временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Уточнялось, что эти меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Пять рейсов Turkish Airlines, которые направлялись из турецких городов во Внуково, изменили курс на Санкт-Петербург. Подчеркивается, что среди приземлившихся в Пулково самолётов четыре были из Антальи. Ещё одно воздушное судно, летевшее из Стамбула, развернулось обратно в аэропорт вылета. Рейсы авиакомпаний-лоукостеров Ajet и Pegasus также повернули в Стамбул, когда находились над Польшей.
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