Собянин сообщил об уничтожении 28 БПЛА на подлёте к Москве
Силы противовоздушной обороны РФ сбили 28 беспилотников, летевших на Москву. Об этом мэр столицы Сергей Собянин написал в своем Telegram-канале.
Информация об уничтожении восьми украинских дронов появилась в 23:04 по московскому времени. В течение следующего часа стало известно, что средства ПВО ликвидировали еще двадцать БПЛА. Собянин уточнил, что специалисты экстренных служб сейчас работают на местах падения обломков. Сведений о пострадавших или разрушениях на земле не поступало.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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