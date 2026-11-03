Ушёл из жизни участник подготовки полёта Гагарина в космос Анатолий Корешков

03 ноября 2026, 00:46

Анатолий Корешков (Фото: канал в MAX «Авдеев. О важном»/@avdeev_o_vazhnom)

Участник подготовки полёта Юрия Гагарина в космос Анатолий Анатольевич Корешков умер 1 ноября в возрасте 95 лет. Об этом сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев в своём канале на платформе MAX.





Корешков был инженером-испытателем, изобретателем, писателем и поэтом, а также почётным гражданином города Байконура Республики Казахстан. Он занимался подготовкой к запуску первого искусственного спутника Земли в 1957 году и к полёту Гагарина в 1961-м, принимал участие в трёх лунных программах и в международном проекте «Союз — Аполлон».





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«Этот выдающийся человек, с его разносторонними талантами и невероятной энергией, оставил неизгладимый след в умах и сердцах людей. (...) На космодроме Байконур он прошёл путь от инженера-испытателя системы радиоуправления ракеты до начальника лаборатории радиотехнических комплексов космических кораблей», — отметил Авдеев.