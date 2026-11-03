Ушёл из жизни участник подготовки полёта Гагарина в космос Анатолий Корешков
Участник подготовки полёта Юрия Гагарина в космос Анатолий Анатольевич Корешков умер 1 ноября в возрасте 95 лет. Об этом сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев в своём канале на платформе MAX.
Корешков был инженером-испытателем, изобретателем, писателем и поэтом, а также почётным гражданином города Байконура Республики Казахстан. Он занимался подготовкой к запуску первого искусственного спутника Земли в 1957 году и к полёту Гагарина в 1961-м, принимал участие в трёх лунных программах и в международном проекте «Союз — Аполлон».
Николай Расторгуев раскрыл подробности смерти бэк-вокалиста «Любэ» Тарасова
«Этот выдающийся человек, с его разносторонними талантами и невероятной энергией, оставил неизгладимый след в умах и сердцах людей. (...) На космодроме Байконур он прошёл путь от инженера-испытателя системы радиоуправления ракеты до начальника лаборатории радиотехнических комплексов космических кораблей», — отметил Авдеев.Он добавил, что Корешков был активным общественником, который много сделал для патриотического воспитания молодёжи, и пользовался уважением современников. Похороны пройдут 3 ноября. В 12:00 в храме на Князь-Владимирском кладбище запланировано отпевание.