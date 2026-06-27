В Астрахани один человек умер, 14 заболели сальмонеллёзом после еды из гастронома

27 июня 2026, 17:03

В Астрахани возбудили дело после отравления 14 человек в сети «Михайловский»

Фото: Istock/seb_ra

В астраханском гастрономе «Михайловский» один человек скончался после отравления готовой едой. Как сообщает Telegram-канал Mash, медики госпитализировали ещё 14 человек с диагнозом «сальмонеллёз».