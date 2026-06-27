В Астрахани один человек умер, 14 заболели сальмонеллёзом после еды из гастронома
В астраханском гастрономе «Михайловский» один человек скончался после отравления готовой едой. Как сообщает Telegram-канал Mash, медики госпитализировали ещё 14 человек с диагнозом «сальмонеллёз».
Пострадавшие покупали готовые обеды и ужины в магазине этой сети на улице Максаковой. После еды люди жаловались на тошноту и боли в животе. Всех, кто обратился за помощью, врачи доставили в больницу. Предварительно источником инфекции стали рыбные котлеты.
Следственный комитет Астраханской области начал доследственную проверку. Правоохранители рассматривают признаки преступления, предусмотренного статьёй об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей.
Следует отметить, что сеть «Михайловский» хорошо знают в городе. Со слов местных жителей, цены там выше средних. Особую популярность магазинам принесли пироги — астраханцы везут их коробками в другие регионы и уже называют эту традицию местным мемом.
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