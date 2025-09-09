Министр здравоохранения Швеции упала в обморок в прямом эфире
Недавно назначенная министр здравоохранения Швеции Элизабет Ланн потеряла сознание и упала во время правительственной пресс-конференции во вторник. Об этом сообщает BNO News.
На кадрах, снятых во время инцидента и показанных в прямом эфире телеканала SVT, видно, как журналисты и политики моментально подбежали к упавшей вместе с трибуной Ланн, чтобы оказать ей помощь.
На сцене в тот момент находились премьер-министр Ульф Кристерссон, министр энергетики и предпринимательства Эбба Буш и министр социальных дел Якоб Форсместед, которые также отреагировали на ситуацию.
Подробности о состоянии здоровья министра пока не сообщаются. СМИ продолжают следить за развитием событий.
