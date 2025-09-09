Министр здравоохранения Швеции упала в обморок в прямом эфире

09 сентября 2025, 21:33

Глава Минздрава Швеции Ланн упала в обморок на пресс-конференции

Фото: iStock/sreeyashlohiya

Недавно назначенная министр здравоохранения Швеции Элизабет Ланн потеряла сознание и упала во время правительственной пресс-конференции во вторник. Об этом сообщает BNO News.