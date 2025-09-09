Российский школьник скончался во время урока

09 сентября 2025, 16:03

В Приморском крае 15-летний школьник скончался во время урока

Фото: iStock/Ritthichai

В Приморском крае 15-летний школьник умер посреди занятий. Об этом сообщает региональный следком в своем Telegram-канале.





Трагический инцидент произошел утром 9 сентября в селе Чугуевка. Во время урока один из учеников скончался прямо за партой. При этом, как отметили следователи, мальчик не жаловался на недомогание. Причина смерти на данный момент неизвестна. Ее предстоит выяснить специалистам.

«По данному факту следственными органами СКР по Приморскому краю возбуждено уголовное дело», — передает ведомство.