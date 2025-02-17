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В Ростове-на-Дону задержан министр сельского хозяйства региона Константин Рачаловский

В Ростове-на-Дону задержан заместитель губернатора региона Рачаловский
Фото: istockphoto/undefined undefined

Фото: istockphoto/undefined undefined

Правоохранители сообщили о задержании заместителя губернатора и министра сельского хозяйства Ростовской области Константина Рачаловского. На эту должность он был назначен ещё в 2014 году.
В пресс-службе управления ФСБ по региону сообщили, что в отношении чиновника возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Как установили следователи, преступление было совершено при реализации государственной программы развития сельского хозяйства. Причинённый бюджету ущерб по предварительным оценкам составляет почти 156 миллионов рублей.

По данным следствия, Рачаловский был прекрасно осведомлён, что несколько сельскохозяйственных предприятий области находились в сложном финансовом положении и выделять им господдержку было незаконно. Тем не менее, по его поручению организациям были оформлены субсидии за счёт федерального и регионального бюджетов. Получатели выплат позднее были объявлены банкротами, а денежные средства в сумме 155,2 миллиона рублей — похищены.

Рачаловского задержали сегодня утром. В здании правительства Ростовской области прошли обыски. Отметим, что это не первое задержание высокопоставленных чиновников в регионе с ноября прошлого года. За это время также были задержаны Виталий Кушнарев, занимавший пост министра транспорта, и министр финансов Лилия Федотова, которую суд отправил под арест.

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#ростовская область
Банк России оштрафовали за незаконное хранение боевого оружия
17 февраля 2025, 07:35

Фото: istockphoto/Vladislav Zolotov

Савеловский суд Москвы признал Центральный банк России виновным в нарушении правил хранения боевого оружия и назначил ему административный штраф. Об этом пишет ТАСС.
Нарушения были выявлены инспекторами Росгвардии в ходе проверок Межрегионального центра безопасности Банка России в ноябре 2023 года и апреле 2024 года.

В ходе проверки было обнаружено, что в оружейной комнате хранились боевые пистолеты, включая два пистолета Макарова, принадлежащие службе безопасности Сбербанка и охранной компании «Регион профи». Это стало основанием для обвинения Центробанка в незаконном хранении оружия, так как он не являлся собственником указанных пистолетов.

Представители Центробанка на заседании суда заявили, что организация не считает себя виновной, утверждая наличие разрешения на хранение и использование оружия, выданного Росгвардией. Они также отметили, что пистолеты находились в здании Банка России всего два часа во время работы инкассаторов Сбербанка.

Сумма штрафа, назначенного Центробанку, не была озвучена, однако по статье 20.10 КоАП РФ для юридических лиц предусмотрен штраф от 300 до 500 тысяч рублей.

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Ельцин Центр подозревают в глумлении над погибшими русскими солдатами на СВО
17 февраля 2025, 05:29

Фото: iStock/Olga Bryukhova

Ельцин Центр находится под подозрением насчет глумления над погибшими российскими солдатами на СВО. Об этом сообщает УРАЛLIVE.
«Ельцин-центр» выгоняет журналистов и поддерживает глумление над телами русских солдат», — пишут в telegram-канале.

Поводом для обвинения стало участие в прошедшей выставке работ художницы Алисы Горшениной, также известной под псевдонимом HUA. Ранее она сотрудничала со скандальной группой Pussy Riot. Девушка помогала коллективу в создании клипа, в котором призывали растаптывать останки бойцов специальной военной операции и поджигать Останкинскую телебашню.

При этом прокуратура уже предупреждала Ельцин Центр о недопустимости участия в выставках Горшениной в 2024 году. После этого музею пришлось отменить мастер-класс художницы.

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Массовое отравление едой из доставки произошло в Москве

Вечеринка с белым порошком, продолжением в номерах и участием Хакамады: что известно о рейде в отеле Savoy
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#борис ельцин
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Мать освобожденного из Сектора Газа Александра Труфанова рассказала, что палестинские радикалы прострелили ему ноги
Мать отпущенного из Газы Труфанова: палестинские радикалы прострелили ему ноги
16 февраля 2025, 23:57

Александр Труфанов (Фото: РИА Новости)

Мать освобожденного из Сектора Газа Александра Труфанова рассказала, что палестинские радикалы при похищении прострелили ее сыну ноги. Этим она поделилась с журналистами.
«Слава Богу, что Саша вернулся здоровым и целым. Это является большой радостью и облегчением. Моему сыну прострелили обе ноги во время его похищения, и для нас это явное чудо, что он может стоять и ходить», — рассказала мать Труфанова.

Александр Труфанов является гражданином России и Израиля. В плену у палестинских радикалов он провел почти 500 дней. Александр был освобожден в рамках сделки по прекращению огня в Секторе Газа. По словам посла РФ в Израиле Анатолия Виктора, вызволение из плена Труфанова являлось приоритетным для российских дипломатов.

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#сектор газа
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#израиль
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Массовое отравление едой из доставки произошло в Москве
РЕН ТВ: в Москве 20 постояльцев хостела отравились едой из доставки
16 февраля 2025, 18:46

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Москве около 20 человек отравились едой из доставки, передает РЕН ТВ.
Согласно предварительной информации, инцидент произошел в хостеле, который находится на улице Миклухо-Маклая. Уточняется, что пострадавшие отравились заказанной едой.

За медицинской помощью в связи с болезненными симптомами обратились сотрудники нескольких организаций. Иные подробности в настоящее время не приводятся.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае в частном центре из-за отравления умерли три человека. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Вечеринка с белым порошком, продолжением в номерах и участием Хакамады: что известно о рейде в отеле Savoy
16 февраля 2025, 13:10

Фото: iStock/alexkoral

В ночь на 15 февраля силовики нагрянули в московский отель Savoy, где проходила вечеринка в честь Дня святого Валентина с участием общественного деятеля Ирины Хакамады, которая выступала с DJ-сетом. Организаторы предлагали гостям билеты стоимостью от 50 до 150 тыс. рублей, обещая «продолжение в номерах» после фуршета на первом этаже.
Подробности произошедшего — в материале «Радио 1».

Пакетики с неизвестным белым порошком и оружие


Порядка 20 правоохранителей в масках ворвались в столичный отель около 1:00 ночи, отключили музыку и потребовали от гостей лечь на пол. В процессе обыска были найдены пакетики с неизвестным белым порошком. Также в припаркованной рядом с отелем машине было обнаружено огнестрельное оружие. В настоящее время силовики проверяют законность владения им.

Отмечается, что некоторые гости, несмотря на происходящее, продолжали веселиться, но позже часть из них была выведена на улицу для проверки документов и досмотра. Несколько человек были задержаны и доставлены в отделение полиции.

По данным РЕН ТВ, в субботу, 15 февраля, двери в гостиницу были закрыты, а ее сотрудники выносили ящики с оборудованием, которое использовалось на прошедшей вечеринке.

На «голой тусовке» присутствовала и общественный деятель Ирина Хакамада, которая выступала с Dj-сетом. Уточняется, что на тот момент женщина была не в себе.

«Нет комментариев. Любовь – это исповедь Христа», – сказала Хакамада.

Примечательно, что в отеле на момент вечеринки находилась блогер-миллионник Любятинка (Любовь Сидоркина) со своим супругом Игорем Заикиным.

«Мы в отеле номер сняли. Я с супругой что, не могу номер снять в отеле?» – сказал мужчина.

Среди звездных гостей также присутствовали: телеведущая Нелли Ермолаева, журналист Юлия Оверчук, каскадер Алексей Силкин, актриса эпизодического жанра Лера Савкина и другие.

После скандальной «голой» вечеринки Анастасии Ивлеевой в клубе «Мутабор» рейды силовиков теперь проходят регулярно.

Как россияне отреагировали на вечеринку с Хакамадой


Поведением участников вечеринки возмутилась журналистка Ксения Собчак. Также она раскрыла некоторые подробности прошедшего мероприятия.

«ОМОН „потрошит“ тусовщиков. А идея была такая: сегодня в „Савой“ продали дорогущие столы, организаторы обещали костюмированную вечеринку и потом „подняться в номера за продолжением“», — заявила Собчак, не уточнив, о каком продолжении идет речь.

Ксения также была крайне удивлена, как после «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой остались «и организаторы, и тусовщики, которые, видимо, не все поняли».

Российские интернет-пользователи тоже раскритиковали тусовщиков, в том числе высказались о Хакамаде.

«Страна скоро четвертый год как воюет, а эти особи в номера поднимаются. Когда же схлынет вся эта нечисть?», «Как же это отвратительно и гадко!», «И эти открывают свою пасть на президента?», «DJ Хакамада. Вот умора! Но лучше так, чем в политику», «Какой ужас, и она что-то говорит про Бога!» — написали некоторые из них.

Telegram-канал «Жаба и гадюка» со ссылкой на источники назвал организаторов мероприятия.

«Техновечеринку Ирины Хакамады в отеле Savoy, куда сегодня ночью нагрянули силовики, организовала компания „Райс Энтертэймент“ (проект Midsummer Night's Dream). Фирма принадлежит литовскому режиссеру Монтвилайте Живиле и продюсеру Владимиру Месхи», — пишет канал.

Как Хакамада прокомментировала вечеринку со своим участием


Общественный деятель Ирина Хакамада в своем Telegram-канале прокомментировала ситуацию с вечеринкой. Она подчеркнула, что не была организатором мероприятия.

«Вчера я была приглашена друзьями на музыкальное мероприятие и присутствовала только как гость (известно, что я увлекаюсь электронной музыкой как слушатель, а не DJ). То есть я не была ни организатором мероприятия, ни должна была там выступать ни с каким DJ-сетом», — пояснила Хакамада.

По ее словам, мероприятие проходило «в светском формате и с деловым дресс-кодом». Ирина подчеркнула, что «все прошло этично» и никого «в пол лицом не укладывали».

«У молодых людей проверяли документы, всех женщин отпустили», — заключила политик.

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