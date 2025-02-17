В Ростове-на-Дону задержан министр сельского хозяйства региона Константин Рачаловский

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Правоохранители сообщили о задержании заместителя губернатора и министра сельского хозяйства Ростовской области Константина Рачаловского. На эту должность он был назначен ещё в 2014 году.
В пресс-службе управления ФСБ по региону сообщили, что в отношении чиновника возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Как установили следователи, преступление было совершено при реализации государственной программы развития сельского хозяйства. Причинённый бюджету ущерб по предварительным оценкам составляет почти 156 миллионов рублей.
По данным следствия, Рачаловский был прекрасно осведомлён, что несколько сельскохозяйственных предприятий области находились в сложном финансовом положении и выделять им господдержку было незаконно. Тем не менее, по его поручению организациям были оформлены субсидии за счёт федерального и регионального бюджетов. Получатели выплат позднее были объявлены банкротами, а денежные средства в сумме 155,2 миллиона рублей — похищены.
Рачаловского задержали сегодня утром. В здании правительства Ростовской области прошли обыски. Отметим, что это не первое задержание высокопоставленных чиновников в регионе с ноября прошлого года. За это время также были задержаны Виталий Кушнарев, занимавший пост министра транспорта, и министр финансов Лилия Федотова, которую суд отправил под арест.
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По данным следствия, Рачаловский был прекрасно осведомлён, что несколько сельскохозяйственных предприятий области находились в сложном финансовом положении и выделять им господдержку было незаконно. Тем не менее, по его поручению организациям были оформлены субсидии за счёт федерального и регионального бюджетов. Получатели выплат позднее были объявлены банкротами, а денежные средства в сумме 155,2 миллиона рублей — похищены.
Рачаловского задержали сегодня утром. В здании правительства Ростовской области прошли обыски. Отметим, что это не первое задержание высокопоставленных чиновников в регионе с ноября прошлого года. За это время также были задержаны Виталий Кушнарев, занимавший пост министра транспорта, и министр финансов Лилия Федотова, которую суд отправил под арест.
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Александр Бойцов