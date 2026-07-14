Минивэн и КамАЗ разбились в лобовом ДТП в Южно-Сахалинске

14 июля 2026, 14:15

Фото: istockphoto/JTeivans

В Южно-Сахалинске произошло столкновение минивэна и грузового автомобиля КамАЗ, принадлежащего коммунальным службам. Информация об инциденте появилась в Telegram-канале «ЧП, ДТП. Сахалин — Точка отсчета».