Минивэн и КамАЗ разбились в лобовом ДТП в Южно-Сахалинске
В Южно-Сахалинске произошло столкновение минивэна и грузового автомобиля КамАЗ, принадлежащего коммунальным службам. Информация об инциденте появилась в Telegram-канале «ЧП, ДТП. Сахалин — Точка отсчета».
По словам очевидцев, авария случилась ночью. Жители близлежащих домов рассказали, что проснулись от громкого удара, при этом звука тормозов перед столкновением слышно не было. Из-за ремонтных работ на участке дороги движение ограничили: часть полос перекрыли, а две оставшиеся оказались заблокированными пострадавшим транспортом.
Очевидцы незамедлительно вызвали экстренные службы. На место прибыли бригада скорой помощи и три экипажа Госавтоинспекции. Сотрудники ГАИ организовали эвакуацию машин, и только к шести утра движение на улице удалось полностью восстановить.
На кадрах с места происшествия видно, что оба автомобиля получили значительные механические повреждения. У КамАЗа серьезно деформировался передний бампер, а по всей проезжей части и на обочине разбросало обломки деталей.
Водитель минивэна от госпитализации отказался. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия.
Читайте также: