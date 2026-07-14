Жесткое ДТП с грузовиком в Ленобласти: несколько человек госпитализировали
Четырех человек госпитализировали после жесткого ДТП на трассе в Ленинградской области. Об этом сообщает местный телеканал 78.ru в своем телеграм-канале.
Авария произошла 14 июля на автодороге 41К-170 в Тосненском районе, недалеко от деревни Куньголово. Там столкнулись грузовик и автомобиль Nissan. Все пострадавшие — взрослые пассажиры легковушки, одного из них спасателям пришлось деблокировать из салона.
В настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют точные причины и обстоятельства произошедшего. После аварии дорога осталась свободной для движения.
Ранее сообщалось, что четыре человека, включая ребенка, погибли в ДТП с двумя автомобилями марки Lada на трассе в Башкирии. Еще одного несовершеннолетнего госпитализировали.
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