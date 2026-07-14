Жесткое ДТП с грузовиком в Ленобласти: несколько человек госпитализировали

14 июля 2026, 13:20

Четыре человека пострадали в ДТП с грузовиком на трассе в Ленобласти

Фото: iStock/maxim4e4ek

Четырех человек госпитализировали после жесткого ДТП на трассе в Ленинградской области. Об этом сообщает местный телеканал 78.ru в своем телеграм-канале.