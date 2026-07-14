Известная бразильская певица погибла в ДТП по дороге на концерт

14 июля 2026, 07:24

В Бразилии певица Коста из штата Пиауи разбилась насмерть, направляясь на выступление

Фото: iStock/Robert Nieznanski

В Бразилии известная исполнительница Джессика Коста погибла в дорожной аварии по пути на очередное выступление. Об этом сообщает Need To Know.





Инцидент случился глубокой ночью 11 июля на трассе неподалёку от населённого пункта Тимон, который находится в штате Мараньян. Перед трагедией певица дала концерт в городе Терезина, а затем выехала на следующий в сторону Кашиаса. Однако в автомобиль Косты врезался пикап, который несся без включённых фар.



