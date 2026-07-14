Известная бразильская певица погибла в ДТП по дороге на концерт
В Бразилии певица Коста из штата Пиауи разбилась насмерть, направляясь на выступление
В Бразилии известная исполнительница Джессика Коста погибла в дорожной аварии по пути на очередное выступление. Об этом сообщает Need To Know.
Инцидент случился глубокой ночью 11 июля на трассе неподалёку от населённого пункта Тимон, который находится в штате Мараньян. Перед трагедией певица дала концерт в городе Терезина, а затем выехала на следующий в сторону Кашиаса. Однако в автомобиль Косты врезался пикап, который несся без включённых фар.
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Водитель грузовика покинул место аварии, его разыскивают. Сама Коста и её спутник, находившийся в салоне, получили серьёзные ранения и скончались.
Джессика считалась восходящей звездой: она выступала в ночных клубах, ресторанах и на крупных местных фестивалях. Многочисленные поклонники и коллеги певицы выразили соболезнования в связи с её гибелью. В музыкальных кругах уход Косты назвали тяжёлой потерей для сцены штата Пиауи.
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