На Украине скончался самый опытный пилот ВСУ Павлович

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Отставной пилот Вооружённых сил Украины генерал Станислав Павлович, которого называли самым опытным украинским пилотом, скончался, об этом сообщили представители воздушного командования «Запад».
«Отставной летчик ВСУ генерал-майор Станислав Павлович погиб на Украине», — цитирует украинское командование издание «Военное обозрение».
Точно известно, что Павловича похоронили в городе Львов, а вот данные о причинах его смерти разнятся.
В то же время, известно о похоронах ещё двух неназванных украинских пилотов.
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