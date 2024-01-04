Гладков сообщил о подрыве экскаватора на мине под Белгородом

Фото: РИА Новости/Антон Вергун
Экскаватор подорвался на мине в Белгородской области. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Отмечается, что транспортное средство наехало на неразорвавшийся снаряд в районе села Демидовка.
В результате последующего взрыва водитель экскаватора получил контузию и осколочные ранения.
Мужчину экстренно госпитализировали в городскую больницу Белгорода.
Днём ранее мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил о том, что в городе были найдены два неразорвавшихся украинских снаряда. В связи с этим, эвакуировали более 600 человек, проживающих на близлежащей территории. Также об обнаружении боеприпасов сообщали 2 января.
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Мэр Белгорода Демидов: В городе обнаружены два неразорвавшихся снаряда
В результате последующего взрыва водитель экскаватора получил контузию и осколочные ранения.
Днём ранее мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил о том, что в городе были найдены два неразорвавшихся украинских снаряда. В связи с этим, эвакуировали более 600 человек, проживающих на близлежащей территории. Также об обнаружении боеприпасов сообщали 2 января.
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Мэр Белгорода Демидов: В городе обнаружены два неразорвавшихся снаряда
Анастасия Чинкова