В небе над Липецкой областью перехватили украинскую ракету

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Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили украинскую ракету над Липецкой областью. Об этом сообщило Минобороны РФ в своём Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что украинские военные произвели массированную атаку на Севастополь. В регионе была объявлена воздушная тревога, работали системы ПВО. Позднее в российском военном ведомстве сообщили об уничтожении 10 украинских ракет над всей территорией Республики Крым.
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Анастасия Чинкова