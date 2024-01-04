SHOT: В Белгороде прозвучало минимум шесть взрывов, объявлена ракетная опасность

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Как минимум шесть взрывов прогремело в Белгороде, сообщает корреспондент Telegram-канала SHOT. Над городом сейчас звучат сирены воздушной тревоги, объявлена ракетная опасность.
«Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — написал ранее белгородский губернатор Вячеслав Гладков.По данным Mash, один из снарядов попал в жилой двор и повредил автомобили. Также есть повреждения зданий.
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