В море над Севастополем сбит украинский беспилотник

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В море над Севастополем отработала российская система противовоздушной обороны, предварительно, сбит один украинский беспилотник. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
«В Севастополе отработала система ПВО над морем. По предварительной информации, сбит один БПЛА», - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что предварительно, никаких разрушений от атаки БПЛА ВСУ на земле нет. Обстановка продолжает контролироваться. Губернатор призвал местных жителей доверять только официальным источниками информации.
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Элина Позднякова