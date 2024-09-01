Минобороны РФ рассказало об уничтожившим три ракеты ATACMS майоре ВС РФ

Фото: Минобороны РФ
Расчет зенитного ракетного дивизиона российской армии под командованием майора Сергея Уелина сбила три оперативно-тактические ракеты ATACMS при отражении атаки украинской авиации, информирует Минобороны РФ. Об этом сообщает агентство ТАСС.
По данным ведомства, Уелин обнаружил неопознанную цель, двигавшуюся в направлении охраняемого объекта.
После этого офицер уничтожил три ракеты ATACMS.
Ранее депутат Госдумы от Республики Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев сообщил, что украинские военные могут попытаться вновь атаковать Крым с помощью американских оперативно-тактических ракет ATACMS.
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«Убедившись, что в воздушном пространстве нет российских летательных аппаратов и классифицировав воздушную цель как чужую, выждав момент входа вражеского летательного аппарата в зону поражения, Сергей произвел захват цели», – подчеркнули в оборонном ведомстве.
После этого офицер уничтожил три ракеты ATACMS.
Ранее депутат Госдумы от Республики Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев сообщил, что украинские военные могут попытаться вновь атаковать Крым с помощью американских оперативно-тактических ракет ATACMS.
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Александр Климов