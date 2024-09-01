Минобороны РФ рассказало об уничтожившим три ракеты ATACMS майоре ВС РФ

В Пермском крае вернувшийся после службы в зоне СВО мужчина подозревается в убийстве молодой женщины и её ребенка. Два года назад Андрея Бучина уже судили за преступления, связанные с грабежом, изнасилованием и убийством местной медсестры, однако после этого он подписал контракт с ЧВК «Вагнер», провёл несколько месяцев на фронте и вернулся домой. О том, что известно о двойном убийстве в Чусовом и подозреваемом расскажет редакция «Радио 1».