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Минобороны РФ рассказало об уничтожившим три ракеты ATACMS майоре ВС РФ

01 сентября 2024, 01:57
Фото: Минобороны РФ

Фото: Минобороны РФ

Расчет зенитного ракетного дивизиона российской армии под командованием майора Сергея Уелина сбила три оперативно-тактические ракеты ATACMS при отражении атаки украинской авиации, информирует Минобороны РФ. Об этом сообщает агентство ТАСС.
По данным ведомства, Уелин обнаружил неопознанную цель, двигавшуюся в направлении охраняемого объекта.

«Убедившись, что в воздушном пространстве нет российских летательных аппаратов и классифицировав воздушную цель как чужую, выждав момент входа вражеского летательного аппарата в зону поражения, Сергей произвел захват цели», – подчеркнули в оборонном ведомстве.



После этого офицер уничтожил три ракеты ATACMS.

Ранее депутат Госдумы от Республики Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев сообщил, что украинские военные могут попытаться вновь атаковать Крым с помощью американских оперативно-тактических ракет ATACMS.

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Над Белгородом сработала система ПВО
Гладков: в Белгородской области ликвидировали несколько воздушных целей
01 сентября 2024, 02:43

Фото: IStock/e-crow

Несколько воздушных целей сбили над Белгородом и Белгородским районом, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По предварительной информации, пострадавшие отсутствуют. По словам главы региона, в Белгороде выбиты стекла в трех квартирах и полностью разрушен один частный дом. Кроме того, фасады и входные группы двух предприятий оказались посечены обломками, кроме того, возгорелись сухая трава и три автомобиля на парковке.

В поселке Майский Белгородского района осколками задело легковой автомобиль.

Ранее четыре дома в Белгородской области были повреждены в результате ударов беспилотников. Поселок Муром был атакован пятью дронами-камикадзе.

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#белгородская область
#вячеслав гладков
#губернатор
#бпла
#беспилотник
#пожар
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Над тремя районами российского региона нейтрализовали беспилотники
Губернатор Артамонов: над тремя районами Липецкой области уничтожены БПЛА ВСУ
01 сентября 2024, 02:40

Фото: istockphoto / Diy1

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что в области был подавлен беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что БПЛА были уничтожены над тремя района региона.

«БПЛА были подавлены в Грязинском районе, Липецком и Становлянском МО. Жертв и пострадавших нет», – написал он.

Губернатор добавил, что угроза атак БПЛА сохраняется. По словам губернатора, системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности.

Ранее в Брянской области за час было уничтожено 12 беспилотников ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

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#бпла
#липецкая область
#беспилотник
#всу
#украина
#россия
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Три ребенка погибли во время пожара в Подмосковье
01 сентября 2024, 01:11

Фото: iStock/grafoto

Трое детей погибли при пожаре в деревне Юрцово в Московской области, сообщает МЧС в своем Telegram-канале.
«В деревне Юрцово огонь охватил квартиру на 4 этаже. Пожар на 40 квадратных метрах ликвидировали 52 специалиста и 19 единиц техники», — сообщается в публикации.

Отмечается, что семь членов семьи, включая пятерых детей, были госпитализированы.

Ране стало известно, что в строящемся 19-этажном здании к северо-западу от Москвы загорелся вентиляционный короб. В результате пожара пострадали четверо военнослужащих Народного Ополчения.

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#московская область
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#больница
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В российском регионе уничтожили несколько беспилотников
Губернатор Гусев: ПВО уничтожила в Воронежской области ряд дронов ВСУ
01 сентября 2024, 00:58

Фото: istockphoto / Olena Bartienieva

Несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА( Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Воронежской области были нейтрализованы подразделениями противовоздушной обороны (ПВО) и средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Гусев.
«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в Воронежской области уничтожено и подавлено несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)», – отметил глава российского региона.

По его словам, жертвы и разрушения отсутствуют. Режим опасности нападение беспилотников в регионе сохраняется.

Ранее Гусев сообщил, что под Воронежем был сбит беспилотник.

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#губернатор
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#всу
#бпла
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Мэр Харькова сообщил о взрыве в городе
Мэр Харькова Терехов сообщил о взрыве в пределах города
31 августа 2024, 23:42

Фото: istock/Zeferli

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил в своем Telegram-канале, что во время воздушной тревоги в городе произошел взрыв.
«Взрыв в городе. Будьте осторожны», – сообщил глава города, отказавшись приводить иные подробности.

Глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов сообщил, что в окрестностях Харькова продолжается оценка ущерба в месте авиаударов. По его словам, информации о пострадавших отсутствует.

Согласно онлайн-карте Министерства цифровых трансформации Украины, в подконтрольных Киеву районах Харьковской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областей объявлена воздушная тревога.

Накануне в Харькове произошла серия взрывов.

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#харьковская область
#запорожская область
#взрыв
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Взрывы прогремел вблизи крупного стадиона в Лондоне
31 августа 2024, 23:19

Фото: istockphoto/dzika_mrowka

Вблизи стадиона ​О2 в Лондоне прогремели взрывы, сообщает Daily Mail.
На видеозаписи, опубликованной телеканалом, видно, как поднимается дым. На место пожара выехали пожарные бригады.

Стадион O2 обладает третьей по величине крытлй площадкой в Великобритании.

Ранее пять человек получили ножевые ранения в британской столице в последний день фестиваля афро-карибской культуры. На карнавале также был зафиксирован случай нападения с применением кислоты. Безопасность мероприятия обеспечивали семь тысяч полицейских.

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#великобритания
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Три преподавателя поверили мошенникам и потеряли 35 миллионов рублей в Москве
31 августа 2024, 19:52

Фото: istockphoto/nevodka

Мошенники обманули трех преподавателей, выманив у них 35 миллионов рублей в Москве, передает Telegram-канал «Сапа». Авторы публикации уточнили, что двое потерпевших из МГУ, а третья пострадавшая работает в РУДН.
Научные работники общались со злоумышленниками в период с конца апреля по конец августа, а затем обратились к полицейским.

Аферисты представлялись сотрудниками спецслужб, а после обвиняли жертв в спонсировании терактов, переключая на «служащих» Росфинмониторинга или ЦБ. Те заставляли преподавателей брать кредиты, снимать все деньги со счетов, одалживать у знакомых и даже продавать недвижимость.

Стражи порядка сейчас ищут курьеров, которым жертвы отдавали сбережения.

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Все лицо было в скотче: что боец «Вагнера» сделал с падчерицей и женой, детали убийства под Чусовым

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Все лицо было в скотче: что боец «Вагнера» сделал с падчерицей и женой, детали убийства под Чусовым
31 августа 2024, 17:14

Фото: istockphoto /Nadzeya Haroshka

В Пермском крае вернувшийся после службы в зоне СВО мужчина подозревается в убийстве молодой женщины и её ребенка. Два года назад Андрея Бучина уже судили за преступления, связанные с грабежом, изнасилованием и убийством местной медсестры, однако после этого он подписал контракт с ЧВК «Вагнер», провёл несколько месяцев на фронте и вернулся домой. О том, что известно о двойном убийстве в Чусовом и подозреваемом расскажет редакция «Радио 1».

В Чусовом нашли тела женщины и ребенка


Тела с признаками насильственной смерти были найдены вечером 29 августа в квартире в Чусовом. Убитыми оказались женщина 1996 года рождения и её семилетняя дочь. У убитой девочки все лицо было замотано скотчем, она была задушена. Женщина была жестоко избита перед смертью, накрыта одеялом.

Фото: istockphoto /cyano66

Что известно о подозреваемом


Причастным к преступлению оказался сожитель убитой Андрей Бучин 1996 года рождения.

В возрасте 21 года он уже имел судимость за грабеж с применением насилия и провел год и семь месяцев в колонии за задолженность по алиментам, имея троих детей от разных женщин. После освобождения он совершил изнасилование и убийство медсестры. Жертвой стала 23-летняя Татьяна Рекутина, которая пропала в конце августа 2022 года после визита в клуб. Два дня спустя ее тело было найдено на окраине города, прикрытое ветками, рядом находился окровавленный камень. У Рекутиной остался годовалый сын.

Выяснилось, что женщина встретила Бучина ранним утром и попросила помочь найти остановку, оба были в состоянии алкогольного опьянения. Психиатрическая экспертная комиссия признала задержанного Бучина вменяемым, и суд назначил ему 20 лет строгого режима, однако Бучин заключил контракт с ЧВК «Вагнер» и отправился в зону проведения СВО.

Знакомство с будущим убийцей


Ранее ставшая жертвой Бучина Екатерина рассказывала, что познакомилась с ним еще когда он отбывал наказание в колонии за грабеж. В 2019 году женщина переехала к своему избраннику, они вступили в брак, но спустя три года Бучин совершил насилие и убийство местной медсестры. После этого Екатерина развелась с ним, но они продолжали общаться.

В сентябре 2023 года пара вновь решила узаконить отношения, так как у них родился сын.

Знакомые пары недоумевали, зачем молодые продолжают отношения, так как Екатерина якобы постоянно желала мужчине смерти, ненавидела его.


Мотив убийства 28-летней женщины и ее дочери


Убийца женщины и ее семилетней дочери мог расправиться с ними из ревности. Таким мнением с РЕН ТВ поделилась соседка погибших.

«Все нормально было, но последние несколько дней злоумышленник ругался с погибшей женщиной и угрожал ей, так как заподозрил ее в измене», — рассказала женщина.

В момент убийства в квартире также находился общий сын Бучина и Екатерины. Его мужчина пожалел и лишать жизни не стал.

Фото: istockphoto / Daniil Dubov

Заявления «Вагнер» и задержание Бучина


Артем Бучин, подозреваемый в убийстве своей партнерши и её дочери, не был членом ЧВК «Вагнер», утверждается в телеграм-канале «Разгрузка Вагнера». В организации уточнили, что набор в ряды прекратился до того, как задержанный мог подписать контракт.

Однако эту информацию еще предстоит уточнить следствию. В настоящее время Бучин задержан, в ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.

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Украинец покалечил гранатой пять человек
Фокус: в Одесской области мужчина ранил пять человек гранатой Ф-1
31 августа 2024, 17:08

Фото: iStock/Oleg Elkov

В Одесской области мужчина гранатой Ф-1 покалечил пять человек, которые распивали алкоголь в гараже. Об этом сообщает украинское издание «Фокус».
Уточняется, что мужчина сделал словесное замечание отдыхающим. Однако, не получив ответ, он выдернул чеку и забросил к компании людей гранату.

Четверо мужчин и одна женщина были доставлены в реанимацию. Иные подробности в настоящее время не приводятся.

Ранее сообщалось, что на участке жилого дома в Белгородской области взорвалась граната Ф-1, которую забросил туда местный житель, чтобы отомстить соседу. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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