Два упавших украинских беспилотника обнаружены в окрестностях Петербурга

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После часа ночи 18 января в разных локациях Санкт-Петербурга обнаружены два упавших украинских беспилотных летательных аппарата. Один из них найден на льду Финского залива в пяти километрах от берега, а второй — на территории морского порта в Кировском районе.
Точно назвать их цели в данный момент не представляется возможным. Оба дрона, их составные части и взрывчатка полностью уничтожены. Предполагается, что целью одного из беспилотников мог быть нефтяной терминал. Из-за воздушной опасности на территории международного аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге на полтора часа объявлялся план «Ковёр». В настоящее время воздушная гавань работает в обычном режиме.
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Александр Бойцов