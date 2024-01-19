МО РФ: Силы ПВО сбили беспилотник ВСУ над Брянской областью

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Дежурные средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник над Брянской областью, об этом сообщает Минобороны РФ в своём Telegram-канале.
«Около 06.40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — прокомментировали ситуацию в оборонном ведомстве России.
В Министерстве обороны также отметили, что атака вражеского беспилотного летательного аппарата была отражена с помощью дежурных средств противовоздушной обороны.
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Евгения Парфентьева