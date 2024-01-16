Раскрыта цель украинских беспилотников в Воронежской области

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Минувшей ночью украинские беспилотники совершили попытку атаки на по военному аэродрому Шилово в Воронежской области. Об этом пишет Mash.
«Целью ночной атаки дронов на Воронеж был военный аэродром Шилово», — говорится в сообщении издания.
При этом уточняется, что все восемь вражеских беспилотников направлялись именно в сторону аэродрома. Пять из них удалось сбить системой ПВО, еще три были подавлены силами РЭБ.
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Элина Позднякова