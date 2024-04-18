МО: Беспилотники, шары, ракеты Vampire и «Точка-У» сбиты над тремя регионами России

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ВСУ предприняли очередную попытку атаки трех российских регионов, сообщили в Минобороны РФ.
Украинские военные атаковали Ростовскую, Воронежскую и Белгородскую области. Власти регионов также сообщили о попытке ударов ВСУ.
Для атак противник применил оперативно-тактический комплекс «Точка-У» и РСЗО Vampire. Кроме того, ВСУ использовали метеозонды и беспилотники. О перехвате системой ПВО такого вида вооружения рассказал губернатор Воронежской области Александр Гусев.
В каждом из регионов в результате атаки ВСУ пострадало по одному человеку, также имеются разрушения.
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Для атак противник применил оперативно-тактический комплекс «Точка-У» и РСЗО Vampire. Кроме того, ВСУ использовали метеозонды и беспилотники. О перехвате системой ПВО такого вида вооружения рассказал губернатор Воронежской области Александр Гусев.
В каждом из регионов в результате атаки ВСУ пострадало по одному человеку, также имеются разрушения.
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Анастасия Хохлова