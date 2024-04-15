Минобороны: Силы ПВО перехватили дрон ВСУ над Краснодарским краем

Фото: istockphoto/rancho_runner
В ночь на понедельник, 15 апреля, пресечена очередная попытка террористической атаки киевского режима на территорию российского региона. Дежурными средствами противовоздушной обороны был перехвачен украинский беспилотник над территорией Краснодарского края.
Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны РФ. Как уточнили в российском ведомстве, попытка атаки была осуществлена с использованием БПЛА самолётного типа. Средства ПВО сработали штатно и не допустили удара по объектам на территории России, обезвредив дрон над Кубанью.
Не умея достичь каких-либо видимых успехов на поле боя, киевский режим всё чаще прибегает к террористическим методам, атакуя с помощью беспилотников и обстреливая мирные города и объекты на территории России. Например, Белгородская область уже несколько месяцев живёт в режиме прифронтового региона.
Читайте также:
Беспилотник ВСУ уничтожили в небе над Брянской областью
В Курской области украинский беспилотник убил двух детей
Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью
Александр Бойцов