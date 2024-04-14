Минобороны показало кадры уничтожения немецкого ракетного комплекса IRIS-T

Видео: Минобороны РФ
Министерство обороны России опубликовало видеозапись уничтожения немецкого зенитного ракетного комплекса (ЗРК) IRIS-T в рамках специальной военной операции (СВО). Видеоматериал был размещен в Telegram-канале ведомства.
На записи видно, как удар с воздуха наносится по замаскированной военной технике, за которым последует взрыв.
Как сообщили в Минобороны России, ЗРК IRIS-T был выбран в качестве одной из целей для ударов оперативно-тактической авиации, ракетных войск и артиллерии. Кроме того, был уничтожен склад боеприпасов, а также нанесен удар по живой силе и военной технике Вооруженных Сил Украины (ВСУ) в 129 районах.
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