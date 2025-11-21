Минск и Варшава совместно ищут двух подозреваемых в терроризме украинцев

21 ноября 2025, 18:13

Фото: istockphoto/Sergei Ramiltsev

Минск и Варшава совместно ищут двух граждан Украины, подозреваемых в совершении террористических преступлений на территории Польши.





Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря белорусского внешнеполитического ведомства Руслана Варанкова. По словам дипломата, вместе с польской стороной отрабатываются контакты подозреваемых, а также предпринимаются другие оперативные меры.





«Эта работа проводится в духе партнерства и добрососедства несмотря на то, что со стороны Польши до сих пор не поступил надлежащим образом оформленный запрос о правовой помощи», — сказал Варанков.