Минск и Варшава совместно ищут двух подозреваемых в терроризме украинцев
Минск и Варшава совместно ищут двух граждан Украины, подозреваемых в совершении террористических преступлений на территории Польши.
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря белорусского внешнеполитического ведомства Руслана Варанкова. По словам дипломата, вместе с польской стороной отрабатываются контакты подозреваемых, а также предпринимаются другие оперативные меры.
«Эта работа проводится в духе партнерства и добрососедства несмотря на то, что со стороны Польши до сих пор не поступил надлежащим образом оформленный запрос о правовой помощи», — сказал Варанков.
Утром 16 ноября в Мазовецком воеводстве машинист поезда обнаружил повреждение железнодорожных путей, ведущих к погранпереходу «Дорохуск» на границе с Украиной. Движение остановили, никто не пострадал.
17 ноября после визита на место происшествия польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что рельсы повредили в результате взрыва и охарактеризовал инцидент как диверсию. В связи с этим польская прокуратура возбудила уголовное дело о теракте.