Украинец хотел взорвать ж/д пути в российском городе
В Краснодаре предотвратили подрыв железнодорожных путей, который готовил гражданин Украины по заданию СБУ. Об этом сообщила пресс-служба краевого УФСБ.
По данным ведомства, задержанный проживал на территории региона. Его завербовал киевский агент в запрещенной соцсети. Мужчина собирался использовать самодельное взрывное устройство, чтобы сорвать перевозки военной техники и вооружений в зону СВО.
При обыске у него изъяли средства связи, где хранилась переписка с куратором, а также готовое СВУ, спрятанное в тайнике. В отношении украинца возбудили уголовное дело о приготовлению к теракту и незаконном приобретении взрывного устройства.
Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали жителя ДНР, готовящего теракт на территории региона в интересах Украины.
Читайте также: