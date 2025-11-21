Украинец хотел взорвать ж/д пути в российском городе

21 ноября 2025, 11:12

В Краснодаре задержали украинца, готовившего теракт на ж/д по заданию СБУ

Фото: iStock/yanik88

В Краснодаре предотвратили подрыв железнодорожных путей, который готовил гражданин Украины по заданию СБУ. Об этом сообщила пресс-служба краевого УФСБ.