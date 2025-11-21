Достижения.рф

Украинец хотел взорвать ж/д пути в российском городе

В Краснодаре задержали украинца, готовившего теракт на ж/д по заданию СБУ
Фото: iStock/yanik88

В Краснодаре предотвратили подрыв железнодорожных путей, который готовил гражданин Украины по заданию СБУ. Об этом сообщила пресс-служба краевого УФСБ.



По данным ведомства, задержанный проживал на территории региона. Его завербовал киевский агент в запрещенной соцсети. Мужчина собирался использовать самодельное взрывное устройство, чтобы сорвать перевозки военной техники и вооружений в зону СВО.

При обыске у него изъяли средства связи, где хранилась переписка с куратором, а также готовое СВУ, спрятанное в тайнике. В отношении украинца возбудили уголовное дело о приготовлению к теракту и незаконном приобретении взрывного устройства.



Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали жителя ДНР, готовящего теракт на территории региона в интересах Украины.

Лидия Пономарева

