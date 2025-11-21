На 3-й Хорошевской улице в Москве взорвался самокат
В столице взорвался самокат курьера. Об этом сообщает телеграм-канал «Москва с огоньком».
На опубликованных кадрах видно, как транспорт горит, а рядом стоит доставщик в куртке с огнетушителем. Вскоре после этого происходит взрыв. Молодой человек, не проявляя эмоций, отворачивается от пламени и уходит, продолжая снимать происходящее на телефон.
Инцидент произошел рядом с жилым комплексом «Вереск» на 3-й Хорошевской улице. Информации о пострадавших нет.
