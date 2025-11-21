В военкомате Одессы произошел взрыв

21 ноября 2025, 17:42

Украинские СМИ сообщили о взрыве в военкомате Одессы

Фото: istockphoto/Oleksiy Samsonov

В Одессе произошел взрыв в одном из военкоматов, в результате которого есть жертвы. Как пишут украинские СМИ, об этом сообщает областная полиция.