В военкомате Одессы произошел взрыв
В Одессе произошел взрыв в одном из военкоматов, в результате которого есть жертвы. Как пишут украинские СМИ, об этом сообщает областная полиция.
Согласно информации, размещенной на сайте правоохранительных органов, один человек погиб, еще один получил ранения. На месте происшествия работают экстренные службы.
По предварительным данным, мобилизованный мужчина активировал боевую гранату. В результате взрыва другой мобилизованный получил смертельные ранения.
На Украине уже неоднократно фиксировались случаи поджогов автомобилей военных и взрывов в военкоматах, что свидетельствует о протестах населения против силовой мобилизации.
