Опубликована расшифровка переговоров пилотов AZAL перед крушением в Актау

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25 декабря в Казахстане произошла авиакатастрофа пассажирского самолета Embraer-190 азербайджанских авиалиний. В Сети появилась полная расшифровка переговоров экипажа с диспетчерами, опубликованная Telegram-каналом «База».
Согласно записям, пилоты самостоятельно принимали решения о маршруте, отказываясь садиться в Грозном и не лететь в Махачкалу. В результате они решили вернуться в Баку, а затем направиться в Актау.
Также в ходе переговоров экипаж озвучил версии о возможных причинах аварии, включая столкновение с птицами и взрыв газового баллона на борту. Несмотря на наличие внешнего воздействия на самолет, пилоты не объявили о чрезвычайной ситуации на борту.
Расследование причин катастрофы продолжается, специалисты работают над выяснением всех обстоятельств произошедшего.
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Также в ходе переговоров экипаж озвучил версии о возможных причинах аварии, включая столкновение с птицами и взрыв газового баллона на борту. Несмотря на наличие внешнего воздействия на самолет, пилоты не объявили о чрезвычайной ситуации на борту.
Расследование причин катастрофы продолжается, специалисты работают над выяснением всех обстоятельств произошедшего.
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Дарья Осипова