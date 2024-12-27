Росавиация: во время посадки Embraer в Грозном из-за беспилотника был введён план «Ковер»

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Глава Росавиации Дмитрий Ядров заявил, что когда происходила посадка самолёта Embraer 190, в аэропорту Грозного был введён план «Ковер», передал представитель ведомства Артем Кореняко в своем Teлеграм-канале.
Глава Росавиации обратил внимание, что во время авиакатастрофы обстановка была сложной, план «Ковер» ввели из-за атак украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Ещё Дмитрий Ядров передал о плотном тумане в аэропорту Грозного. Он уточнил, что командир воздушного судна два раза предпринимал попытку посадить там самолёт.
Глава Росавиации добавил, что Российская Федерация в срочном порядке сообщила Казахстану и Азербайджану о готовности сотрудничать в расследовании авиакатастрофы.
Ранее сообщалось, что компания Azerbaijan Airlines (AZAL) привела данные предварительных результатов расследования, согласно которым крушение самолета произошло в результате стороннего физического и технического вмешательства.
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Глава Росавиации добавил, что Российская Федерация в срочном порядке сообщила Казахстану и Азербайджану о готовности сотрудничать в расследовании авиакатастрофы.
Ранее сообщалось, что компания Azerbaijan Airlines (AZAL) привела данные предварительных результатов расследования, согласно которым крушение самолета произошло в результате стороннего физического и технического вмешательства.
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Ольга Енгалычева