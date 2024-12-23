Фото: iStock/Bilanol
В Красноярске пьяный водитель протаранил 76 машин в пяти дворах района Солнечный. Кадры происшествия опубликовали в Mash.
«Доброй ночи всем, кроме 76 автомобилистов, что припарковались в 5 дворах района Солнечный в Красноярске. И вылезли из своих постелек, чтобы познакомиться с местным мастером пьяного автобоулинга», — рассказали в telegram-канале.
Отмечается, что водитель протаранил столько автомобилей всего за несколько минут.
Ранее «Радио 1» сообщало о ДТП в Санкт-Петербурге, где после столкновения внедорожник влетел в толпу пешеходов. В результате инцидента пострадали семь человек. Сбивший пешеходов водитель скрылся с местра аварии.
Читайте также:
Житель Барнаула потерял 700 тысяч рублей на замене счетчиков из-за аферистов
В Ишимбае осудят двух братьев-наркодилеров, которые застрелили мужчину в лесу
В Подольске в школьном спортзале обрушилась крыша
Иван Мусатов