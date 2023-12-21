Минздрав: 86 детей из поезда Тюмень-Адлер госпитализировали с симптомами ОРВИ

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86 несовершеннолетних пассажиров поезда Тюмень-Адлер госпитализировали с симптомами ОРВИ, об этом сообщили в Минздраве РФ.
Напомним, в ночь на 21 декабря поезд привёз группу детей, который отдыхали в сибирском лагере «Олимпийская ребячка». Уже в поезде несколько детей почувствовали себя плохо, у них поднялась температура.
Детей и сопровождающих сняли с поезда на станции Балашов в Саратовской области. По сообщениям Минздрава РФ, в настоящий момент 86 детей госпитализированы с симптомами ОРВИ. Ещё 38 детей и 11 взрослых размещены в провизорном блоке медицинского учреждения, у них признаков заболевания не выявили.
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Детей и сопровождающих сняли с поезда на станции Балашов в Саратовской области. По сообщениям Минздрава РФ, в настоящий момент 86 детей госпитализированы с симптомами ОРВИ. Ещё 38 детей и 11 взрослых размещены в провизорном блоке медицинского учреждения, у них признаков заболевания не выявили.
«У всех пациентов взяты анализы, назначена противовирусная терапия», - подчеркнули представители министерства.
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Евгения Парфентьева