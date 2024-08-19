Минздрав Башкирии: пострадавши при взрыве на СНХЗ находятся в реанимации

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По информации Минздрава Башкирии, состояние двух человек, пострадавших при взрыве на газопроводе Стерлитамакского нефтехимического завода, оценивается как тяжёлое, а состояние третьего пострадавшего — как крайне тяжёлое, сообщили в РБК.
«Специалисты ГБ № 1 Стерлитамака по линии санитарной авиации связались с врачами-комбустиологами Республиканского ожогового центра. На данный момент пострадавшим проводятся необходимые обследования, согласовывается тактика лечения», — отметили в министерстве.
Медики планируют провести телемедицинские консультации с федеральным центром.
Как сообщали в ведомстве, в половине двенадцатого по местному времени произошёл взрыв на продуктопроводе в районе Уфимского тракта. По данным экстренных служб, на воздушной линии газопровода случилась разгерметизация, из-за чего возникло факельное горение.
В 13:27 региональное управление МЧС сообщило о локализации пожара в Стерлитамаке.
«К сожалению, трое мужчин были доставлены в реанимацию с сильными ожогами. Их состояние оценивается как крайне тяжёлое и тяжёлое. Мужчины родились в 1974, 1988 и 1980 годах», — сообщили в МЧС.
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Мира Полтева