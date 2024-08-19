Букмекер ударил клиента ножом в Москве — видео

Видео: Прокуратура г.Москвы
Агрессивный работник букмекерской конторы в Москве напал на клиента, ударив его ножом, сообщили в столичной прокуратуре, предоставив кадры с места происшествия. Отмечено, что букмекер сделал посетителю замечание, а затем между оппонентами случилась перепалка.
«Словесный конфликт быстро перерос в потасовку, в ходе которой мужчина достал нож и нанес им несколько ударов своему оппоненту», — прокомментировали в ведомстве.
На записи можно увидеть, что потерпевший получил несколько ударов, его госпитализировали. Злоумышленник хотел покинуть город, но его взяли по горячим следам.
Ранее сообщалось о насилии в отношении ребенка со стороны мигрантки из Узбекистана.
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Никита Кротов