Врыв на нефтехимическом заводе в Стерлитамаке попал на видео

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В Стерлитамаке произошёл взрыв на трубопроводе нефтехимического завода. Видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал «112».
«Очевидцы рассказали, что сначала они услышали взрыв, а затем увидели дым. По словам местных жителей, «трясло так, будто началось землетрясение», — говорится в материале ведомства.
На данный момент известно о трёх пострадавших в результате взрыва.
Ранее на территории завода «Авангард» в Стерлитамаке во время демонтажа старого трубопровода в производственном здании произошло возгорание газовоздушной смеси. В результате погибли трое рабочих.
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На нефтехимическом заводе в Стерлитамаке произошёл взрыв, есть пострадавшие
Мира Полтева