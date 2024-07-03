Ботулизм выявлен в еще одном российском городе

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В больницы Орла попали женщина и её 14-летняя дочь, которые проживают в Верховском районе, сообщил телеканал «Вести-Орел».
В настоящий момент состояние девочки оценивается как тяжёлое, она находится в реанимации.
Ранее в Москве, Казани, Нижнем Новгороде и Волгоградской области сотни людей заразились ботулизмом после употребления салата «Лобио» с фасолью, содержащей ботулотоксин. Эта вспышка была признана крупнейшей в истории.
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«Обе женщины жалуются на общую слабость, утомляемость, расстройство кишечника и другие симптомы. Причиной отравления стало употребление рыбы холодного копчения. Это значит, что случаи ботулизма в регионе не связаны с недавней вспышкой заболевания в нескольких регионах России», — сообщили на телеканале.
Ранее в Москве, Казани, Нижнем Новгороде и Волгоградской области сотни людей заразились ботулизмом после употребления салата «Лобио» с фасолью, содержащей ботулотоксин. Эта вспышка была признана крупнейшей в истории.
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Мира Полтева