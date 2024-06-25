Минздрав: число погибших при терактах в Дагестане увеличилось до 21 человека

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Минздрав Дагестана обновил данные о числе жертв терактов в республике. Информация опубликована в Telegram-канале министерства.
Отмечается, что количество жертв увеличилось до 21 человека. Ранее сообщалось о гибели сержанта полиции Наримана Насруллаева, ему было 24 года.
В настоящее время медики продолжают борьбу за жизни пострадавших.
Напомним, вечером 23 июня вооруженные террористы совершили атаку на города в Республике Дагестан, боевики обстреляли пост ДПС в Махачкале, а также напали на синагогу и православный храм в Дербенте. Глава республики Сергей Меликов сообщил, что в процессе контртеррористической операции в Дагестане погибли более 15 сотрудников правоохранительных органов и мирные жители.
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В настоящее время медики продолжают борьбу за жизни пострадавших.
Напомним, вечером 23 июня вооруженные террористы совершили атаку на города в Республике Дагестан, боевики обстреляли пост ДПС в Махачкале, а также напали на синагогу и православный храм в Дербенте. Глава республики Сергей Меликов сообщил, что в процессе контртеррористической операции в Дагестане погибли более 15 сотрудников правоохранительных органов и мирные жители.
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Екатерина Коршунова