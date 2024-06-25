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Минздрав: число погибших при терактах в Дагестане увеличилось до 21 человека

25 июня 2024, 14:38
Фото: iStock/Robert Nieznanski

Фото: iStock/Robert Nieznanski

Минздрав Дагестана обновил данные о числе жертв терактов в республике. Информация опубликована в Telegram-канале министерства.
Отмечается, что количество жертв увеличилось до 21 человека. Ранее сообщалось о гибели сержанта полиции Наримана Насруллаева, ему было 24 года.

В настоящее время медики продолжают борьбу за жизни пострадавших.



Напомним, вечером 23 июня вооруженные террористы совершили атаку на города в Республике Дагестан, боевики обстреляли пост ДПС в Махачкале, а также напали на синагогу и православный храм в Дербенте. Глава республики Сергей Меликов сообщил, что в процессе контртеррористической операции в Дагестане погибли более 15 сотрудников правоохранительных органов и мирные жители.

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#террористы
#жители
#операции
#дагестан
В Германии погиб полицейский, сопровождающий кортеж Орбана
Berliner Zeitung: В Германии погиб полицейский, сопровождающий кортеж Орбана
25 июня 2024, 14:30

Фото: РИА Новости/Стрингер

В Германии погиб полицейский, сопровождающий кортеж венгерского премьера Виктора Орбана. Об этом сообщает издание Berliner Zeitung.
«Офицеры полицейского эскорта Виктора Орбана попали в аварию в районе Дегерлох. По данным властей, 61-летний полицейский получил настолько серьезные ранения, что вскоре скончался в больнице», – говорится в материале.

Еще один пострадавший страж порядка сейчас лечится в клинике. По предварительной информации, водитель-женщина 69 лет хотела повернуть, но не увидела, что дорогу перекрыли для кортежа. Затем автомобиль предполагаемой виновницы аварии столкнулся с полицейским-мотоциклистом, который сопровождал Виктора Орбана. Кортеж двигался в авиагавань Штутгарта.

Ранее была информация, что кортеж лидера Ганы Наны Акуфо-Аддо попал в аварию. В результате произошедшего погиб водитель одной из машин кортежа.

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#новости
#дтп
#авария
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Прокуратура: лифт насмерть задавил 11-летнего мальчика в Югре
25 июня 2024, 14:26

Фото: istockphoto/alex_u

Платформой грузового лифта насмерть задавило школьника в одном из торговых центров югорского Урая. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Предварительно известно, что 11-летний ребенок хотел запрыгнуть на платформу, которая двигалась вверх, двери шахты были открыты. Мальчика зажало лифтовыми конструкциями. От полученных травм он скончался на месте.

Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Позже следователи оценят действия лиц, которые оставили двери открытыми и не ограничили к ним доступ. Также будут оценены действия ответственных за безопасность нахождения в ТЦ.

Ранее сообщалось, что в столице на Земляном валу в шахту упал лифт с людьми. В кабине было три человека. Подробности в материале «Радио 1».

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#россия
#прокуратура
#лифты
#дети
#смерть
#новости
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«Может покончить с собой»: Женщина зарубила топором дочь, желая отомстить мужу
NEWS.ru: В Красноярском крае женщина зарубила топором дочь, желая отомстить мужу
25 июня 2024, 14:19

Фото: IStock/Grape_vein

Женщина, зарубившая собственную трехлетнюю дочь топором в Красноярском крае, желала отомстить мужу. Об этом издательству NEWS.ru рассказала ее соседка.
По ее словам, в семье конфликты происходили постоянно.

«Мать детей очень любит выпить, нигде не работает, живет на пособия. В тот день тоже выпила, начала орать, что он ей изменяет на работе. Я, конечно, не знаю, кто кому изменял там, но думаю, что точно не он ей. Детей он очень любит. Она знала и решила ему так отомстить, видимо», — рассказала женщина.

Соседка высказала опасения, что после случившейся трагедии мужчина может покончить ​с собой.

Согласно сообщениям пресс-службы Следственного комитета региона, нападению подверглась и старшая дочь. Женщина нанесла ей удар ножом, но врачам удалось спасти девочку.

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#удар
#убийство
#самоубийство
#отец
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Автомобиль вылетел с многоуровневой парковки в Краснодаре, есть погибшие
BMW вылетела с многоуровневой парковки на крышу ТЦ в Краснодаре, трое погибли
25 июня 2024, 13:51

Фото: iStock/conejota

Три человека погибли после падения BMW c парковки торгового центра в Краснодаре. Об этом сообщает 112.
Уточняется, что в салоне автомобиля находились 37-летний мужчина, женщина и ребёнок. Когда подоспела медпомощь, пострадавшие были еще живы, однако спасти тяжело травмированных людей не удалось.

По предварительным данным, водитель перепутал педали, и вместо тормоза нажал на газ, из-за чего машина вылетела через стену на улицу.

Ранее сообщалось, что два подростка и тридцатилетняя женщина погибли в аварии в Благовещенске, где пьяный водитель въехал в толпу пешеходов на тротуаре. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#погибший
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Мать зарубила топором трехлетнюю дочь в Красноярском крае — фото
25 июня 2024, 13:34

Фото: istockphoto/blinow61

Топором трехлетнюю дочь зарубила мать в Красноярском крае. Об этом сообщает Telegram-канал «112». Уточняется, что злоумышленница чуть не зарезала и своего восьмилетнего ребенка. Известно, что женщина подозревала супруга в измене.
Так, 34-летняя Юлия А. думала, что ее муж «пошел налево» и собрался оставить ее с тремя детьми. Когда мужчина ушел, женщину «переклинило». Она несколько раз ударила топором трехлетнюю девочку, которая погибла. Затем Юлия, взяв нож, напала на старшую дочь, полоснув ее по горлу. До еще одной девочки у женщины руки не дошли. Злоумышленница позвонила подруге и призналась в расправе. Сейчас ее допрашивают, однако ее рассказ путанный. Возможно, она в шоке. Следователи выясняют, что на самом деле стало причиной такой безумной жестокости. Предварительно, женщина не страдает психическими расстройствами.

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Число погибших в Дагестане полицейских выросло до 16, умер сержант Насруллаев
25 июня 2024, 13:17

Фото: iStock/SergeyPankratov

Количество полицейских, погибших в терактах в Дагестане, выросло до 16. Об этом сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Отмечается, что в медучреждении скончался сержант полиции Нариман Насруллаев, ему было 24 года. В настоящее время в Дагестане действует трехдневный траур по жертвам теракта.

Напомним, вечером 23 июня вооруженные террористы совершили атаку на города в Республике Дагестан, боевики обстреляли пост ДПС в Махачкале, а также напали на синагогу и православный храм в Дербенте. Глава республики Сергей Меликов сообщил, что в процессе контртеррористической операции в Дагестане погибли более 15 сотрудников правоохранительных органов и несколько мирных жителей.

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#храм
#мвд
#дпс
#пост
#террористы
#операции
#дагестан
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Подмосковные спасатели освободили застрявшего под полом котёнка
25 июня 2024, 12:58

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Котёнка, застрявшего под деревянным полом в жилом доме в Павловском Посаде, освободили работники Мособлпожспаса, сообщает пресс-служба ведомства.
«В единую службу экстренных вызовов «Сситема-112» обратилась женщина. Она рассказала, что живёт на первом этаже и слышит жалобное мяуканье из-под пола, но самостоятельно помочь животному не может, так как в доме нет подвала и люков, ведущих к пространству под полом», — говорится в сообщении.
Спасатели прибыли на место происшествия и обнаружили, что помочь застрявшему котёнку получится, только если вскрыть пол. Хозяйка разрешила сделать это, тогда специалисты при помощи шанцевого инструмента сняли доски пола, освободили котёнка и починили пол.

Спасённого котёнка хозяйка дома оставила себе.

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#спасение
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В Ростове всех арестантов СИЗО-1 побрили налысо после захвата заложников в июне
25 июня 2024, 12:50

Фото: istockphoto/BrianAJackson

Всех заключенных побрили налысо в СИЗО-1 Ростова-на-Дону после террористического захвата заложников, который случился 16 июня. Видео с одним из бритых сидельцев опубликовал Telegram-канал Mash.
Теперь все арестанты вне зависимости от веры сидят в камерах без волос на голове, а также без бороды. Ранее сотрудникам изолятора дали добро на проведение более жесткого досмотра подозреваемых.
Утром, 16 июня, шесть зэков выбрались из камеры, взяв в заложники работников СИЗО-1. Позже спецназ штурмовал учреждение, уничтожив террористов. Затем стало известно, что одному из арестантов удалось выжить. Его ранили в голову при штурме. Заключенный впал в кому, вышел из которой спустя пять дней.

А тем временем Подмосковье поучаствовало в конференции по соблюдению прав человека в следственном изоляторе. Подробности в материале «Радио 1».

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#россия
#тюрьма
#видео
#новости
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Вьетнамку задержали в аэропорту с радиоактивными фрагментами игральных карт
Baza: Вьетнамку задержали в аэропорту Домодедово с радиоактивными картами
25 июня 2024, 11:34

Фото: istockphoto/SurkovDimitri

Радиоактивные метки для крапления карт хотела провезти в РФ жительница Вьетнама. Женщина стала «пищать», когда проходила зеленый коридор в авиагавани Домодедово, сообщает Baza.
Известно, что вьетнамка прибыла из Дубая. Наличие у нее радиоактивного багажа показала система контроля уровня радиации «Янтарь». Позже у пассажирки нашли металлические баночки, завернутые в фольгу.

Внутри таможенники обнаружили фрагменты игральных карт, замер которых составил 1,5 на 1,5 сантиметра. Известно, что такими как правило пользуются шулеры. Меченую карту узнают по фону. По показаниям радиометра-спектрометра, радиоактивное излучение превысило нормальный фон и опасно для здоровья. Карточные фрагменты изъяли. Для чего пассажирка пыталась их провезти не уточняется.

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#россия
#домодедово
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