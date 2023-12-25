Минздрав ЛНР: У 105 детей из поезда Тюмень — Адлер выявили грипп и ОРВИ

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У 105 из 124 детей, которых сняли с поезда Тюмень — Адлер диагностировали грипп и ОРВИ, об этом сообщила глава Минздрава Луганской Народной Республики Наталия Пащенко в своём Telegram-канале.
Напомним, в ночь на 21 декабря поезд привёз группу детей, который отдыхали в сибирском лагере «Олимпийская ребячка». Уже в поезде несколько детей почувствовали себя плохо, у них поднялась температура. 125 детей и 11 сопровождавших их взрослых возвращались домой, в Луганскую Народную Республику.
По словам главы регионального Минздрава, у 61 ребёнка и одного взрослого обнаружили грипп группы А, у 39 детей диагностировали признаки ОРВИ.
Оставшиеся 38 детей и 10 взрослых здоровы.
Уточняется, что все заболевшие находятся в удовлетворительном состоянии.
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По словам главы регионального Минздрава, у 61 ребёнка и одного взрослого обнаружили грипп группы А, у 39 детей диагностировали признаки ОРВИ.
Уточняется, что все заболевшие находятся в удовлетворительном состоянии.
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Евгения Парфентьева