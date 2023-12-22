В Минздраве рассказали о состоянии детей, ехавших в поезде Тюмень — Адлер

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У 16 детей, которые следовали на поезде Тюмень — Адлер выявили грипп А. Еще у 70 ребят обнаружили ОРВИ. Об этом сообщает Министерство здравоохранения РФ.
«По оперативным данным, лечение в инфекционном стационаре продолжают получать 86 детей, в том числе у 16 детей диагностирован грипп А, у 70 детей — острая респираторная инфекция. », — заявили в Минздраве.Состояние семерых несовершеннолетних оценивается как средней степени тяжести, 79 — легкой степени тяжести.
Все несовершеннолетние — уроженцы Луганской народной республики, которые отдыхали в тюменском лагере «Олимпийская ребячка».
Ранее в Совете Федерации отреагировали на гибель ребёнка от гриппа в Саратовской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак