Минздрав назвал число пострадавших при ударе ВСУ по Токмаку

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Четыре человека пострадали в Токмаке из-за обстрела Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Запорожской области в Телеграм-канале.
«В Токмаке в очередной раз совершена атака ВСУ на жилой дом. В результате обстрела ранения различной степени тяжести получили 4 местных жителя. Из них двое находятся в тяжелом состоянии», — сообщили в Минздраве.В ведомстве добавили, всех пострадавших госпитализировали в городскую больницу Токмака, в случае необходимости они будут доставлены в другие медучреждения.
Помимо этого, губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что под завалами, вероятно, находятся люди. На месте работают около 40 специалистов, задействованы тяжелая техника и спецоборудование.
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Алина Юрчак