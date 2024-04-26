В Пентагоне рассказали, что делают американские военные на Украине

В Пентагоне заявили, что американские военнослужащие не занимаются подготовкой ВСУ, а только оказывают поддержку в логистике и надзор за поставками вооружений. Об этом на брифинге заявил официальный представитель минобороны Соединенных Штатов Патрик Райдер.