В Пентагоне рассказали, что делают американские военные на Украине

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В Пентагоне заявили, что американские военнослужащие не занимаются подготовкой ВСУ, а только оказывают поддержку в логистике и надзор за поставками вооружений. Об этом на брифинге заявил официальный представитель минобороны Соединенных Штатов Патрик Райдер.
«Военнослужащие США не проводят подготовку местных сил внутри Украины. На Украине у нас имеется незначительное присутствие в офисе оборонного сотрудничества посольства. Это небольшое количество советников предоставляют информацию, поддерживают логистику, участвуют в программе надзора за вооружениями, обеспечивают мониторинг», — сказал он журналистам.Он добавил, что Штаты все еще не приняли решение об увеличении количества военных советников на территории Украины. Кроме того, США признают опасность их нахождения там.
Ранее немецкий политик Сара Вагенкнехт заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не расплатится по долгам за оказанную западную помощь. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак