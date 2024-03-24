Минздрав Подмосковья: При теракте в «Крокус Сити Холле» пострадали 180 человек

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В результате теракта в «Крокус Сити Холле» пострадали 180 человек.
Обновлённый список пострадавших доступен на сайте Минздрава Московской области.
При этом, по последней информации Следственного комитета РФ, погибли в страшной трагедии в Красногорске 137 человек. Это число может быть не окончательным. Сотрудники МЧС продолжают свои работе на месте теракта, из-под завалов извлекают тела жертв нападения.
Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холла» и начала в упор расстреливать людей. После этого боевики устроили страшный пожар, который разрушил здание «Крокуса».
Глава российского государства Владимир Путин объявил 24 марта днём траура по погибшим в теракте в «Крокусе».
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При этом, по последней информации Следственного комитета РФ, погибли в страшной трагедии в Красногорске 137 человек. Это число может быть не окончательным. Сотрудники МЧС продолжают свои работе на месте теракта, из-под завалов извлекают тела жертв нападения.
Глава российского государства Владимир Путин объявил 24 марта днём траура по погибшим в теракте в «Крокусе».
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Евгения Парфентьева