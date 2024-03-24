СК опубликовал видео с задержанными боевиками, устроившими теракт в «Крокусе»

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Четверых подозреваемых в совершении террористического акта в «Крокус Сити Холле» доставили в Следственный комитет, видео публикует СК РФ в своём Telegram-канале.
«В ближайшее время следователями СК России будут приняты меры для избрания в отношении четверых подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили представители СК.
Напомним, террористам удалось скрыться с места преступления, однако, вскоре их автомобиль был задержан в Брянской области.
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