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Четыре человека, которые пострадали при атаке ВСУ на Севастополь 23 июня, остаются в тяжелом состоянии, сообщил представитель Минздрава РФ Алексей Кузнецов. Он отметил, что медики наблюдают 37 человек.
«Четверо пострадавших при обстреле Севастополя 23 июня остаются в тяжелом состоянии. Всего в стационарах города, федеральных центрах и московских больницах лечение проходят 37 человек», — прокомментировал помощник министра.
Украинские неонацисты ударили по Севастополю американскими ракетами ATACMS. Удар унес жизни четверых человек, включая двоих детей, 153 человека пострадали. Открыто уголовное дело по статье о теракте.
В МИД России подчеркнули, что трагедия случилась в день Святой Троицы, поэтому дипломаты охарактеризовали атаку, как ритуальное преступление.
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Никита Кротов