В Афганистане из-за жилищного вопроса родственники замуровали женщину с дочерью

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В Афганистане деверь заложил кирпичом стену и замуровал внутри невестку из-за имущественного спора. Об этом сообщило издание India Today.
Инцидент произошёл в городе Хайдарабаде. Брат женщины по имени Сухаил вместе со своими сыновьями заперли женщину и её дочь внутри комнаты, а затем заложили вход кирпичом.
Старший суперинтендант полиции Хайдарабада Фаррух Линджар заявил, что по факту инцидента начато расследование и в ближайшее время мужчина будет арестован.
Ранее сообщалось, что в Индии мужчина избил свою жену и откусил ей нос. Причиной этому стало то, что он не получил приданое от её семьи. В течение более чем года этот мужчина и его родственники жестоко обращались с женой, требуя от неё передать им определённое имущество.
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«Полиция узнала о произошедшем от местных жителей. Совместно с соседями правоохранители сломали стену и спасли пострадавших. Позднее женщина обвинила своего деверя в домогательствах и сообщила, что он силой забрал документы на их недвижимость», — рассказали в ведомстве.
Старший суперинтендант полиции Хайдарабада Фаррух Линджар заявил, что по факту инцидента начато расследование и в ближайшее время мужчина будет арестован.
Ранее сообщалось, что в Индии мужчина избил свою жену и откусил ей нос. Причиной этому стало то, что он не получил приданое от её семьи. В течение более чем года этот мужчина и его родственники жестоко обращались с женой, требуя от неё передать им определённое имущество.
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Мира Полтева